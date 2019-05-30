Yasemin Kay Allen: Aşık olunca insan her türlü kaybediyor

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, bundan birkaç yıl önce bir reklam filminde oynamış ve yapımcıların dikkatini çekmişti.

YURT DIŞINA GERİ DÖNDÜ

Birçok önemli dizide boy gösteren Yasemin'e, Türkiye dar geldi ve yüzünü yeniden yurt dışına çevirdi. Strike Back adlı bir yapımda kendisine rol bulan Allen, sosyal medya hesabından projesiyle ilgili bol bol paylaşımda bulundu.

"AŞIK OLUNCA İNSAN KAYBEDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Yasemin Kay Allen, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. “Aşık olunca insan her türlü kaybediyor. Kendinden feragat ediyor.” diyen Allen, verdiği cesur pozlarla da dikkat çekti.