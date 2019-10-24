Yasemin Özilhan'ın evi soyuldu

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, bir markanın önceki gün düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, evlerine aldıkları yardımcı kadın tarafından soyulduklarını açıkladı.

"KÜPELERİM KAYBOLDU"

Özilhan, "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu.

"KADIN DA BİZİMLE ARADI"

Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti.

"ÇALMIŞ BİR DE SATMIŞ"

Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı. Küpeyi çalmış, sonra da satmış. GBT'sine bakıldı, beş ayrı bu şekilde hırsızlık suçu varmış.

"GBT ŞART"

O küpelerin, maddiyattan öte manevi değeri vardı. Evde çalışacak yardımcılar, kesinlikle GBT'sine bakılarak alınmalı."