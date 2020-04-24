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Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği olay oldu

Eski oyuncu Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği, sosyal medyayı ikiye böldü.

Haber Merkezi |
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Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği olay oldu

Şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı stil ve güzellik paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın, yaptığı son paylaşım adeta takipçilerini şaşırttı.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı. Özilhan'ın fotoğrafına , ‘Zayıflıkta bu hangi seviye?’, ‘O ne ki neden öyle çok korktum, normal mi?’, ‘Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?’ ve ‘Ne kadar zayıflamışsın dikkat et güzel insan’ gibi  yorumlar yapıldı.

Özilhan’ın sırtında hiçbir sorun olmadığını, sadece kol hareketinden kaynaklanan bir görüntü olduğunu savunanlar da vardı.

Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği olay oldu

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