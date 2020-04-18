Yaşlı adam 28 yıldır ölüm günlüğü tutuyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, emekli öğretmen Ali Akmaz (73), 1992 yılından bugüne kadar günlük tutuyor.

Yeğeni Mehmet Sürücü'nün ölümünün ardından günlük tutmaya başlayan Akmaz, tuttuğu günlüğe ölen yakınlarının isimlerini ve tarihlerini yazıyor.

ÖLEN 292 KİŞİYİ DEFTERİNE YAZDI

Ablasının oğlu olan yeğeninin Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirten Akmaz, "Canım kadar sevdiğim yeğenim Mehmet Sürücü 31 Mayıs 1992 yılında hakkında rahmetine kavuştu. Bu bende merak uyandırdı. Bundan sonra ölen kimselerin, bu dünyadan ayrılan insanların, yakınlarımın isimlerini ve ölüm tarihlerini yazmayı düşündüm. O günden bu yana da bunu defterimde topladım. Şu ana kadar bazıları arkadaşlarım, öğrencim, hısımım, akrabam, eşim, dostlarım, yakinen tanıdıklarımın sayısı bugün itibariyle 292 kişiye ulaştı. Bu defterim ölüm günlüğüm oldu ve yazmaya devam ediyorum. Belki günün birinde bizi de bu deftere kaydederler." dedi.

28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor

"EŞİMİN ÖLÜM TARİHİNİ YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

Çevresinde ölüm günlüğünü duyanların önce şaşırdıklarını sonra da yakınlarını unutmama adına çok güzel bulduklarını belirten Ali Akmaz, birçok kişinin de günlüğü görmek istediğini söyledi.

Bugüne kadar kaydettiği 292 kişiden birinin de eşi Ayşe Akmaz olduğunu belirten Ali Akmaz, "Refika-i hayatım olan, 47 yıl aynı yastığa baş koyduğum eşim Ayşe Akmaz'ın vefat günü olan 3 Ekim 2017 tarihini yazarken gözlerimden yaşlar boşaldı. Kalem tutamaz oldum, ellerim titredi. Yeğenimle başlamış olduğum ve hala da devam ettiğim bu defter, benim için bir ölüm günlüğü oldu. Ölüm günlüğü olarak vasıflandırdığım defterime kaydetmeye devam edeceğim." dedi.

"BU DEFTERDE UNUTMADIĞIM İSİM ANNEM"

Hayriye Akmaz da babasının ölüm günlüğüne zaman zaman beraber baktıklarını belirterek, "Babam bu ölüm günlüğünü yeğeni Mehmet Sürücü'nün ölümünden itibaren tutmaya başladı. Çevrenin de tepkisi ise güzel. 'Herkes keşke böyle bir şey yapabilse' düşünceleri oldu. Ölüm günlüğüne bazen ben de bakıyorum. Bu defterde unutmadığım isim ise 2 yıl 5 ay önce kaybettiğim annemdir." dedi.