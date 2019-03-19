Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı cebe attı

'Bu kadarına da pes artık' dedirten o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİNCİCE ÇOCUĞUN PARASINI ALIP GİTTİ

Semtteki bir markete alışveriş yapmak için gelen 10 yaşındaki bir çocuk reyonları dolaşırken, cebinde bulunan parayı düşürdü. O sırada çocuğun arkasında olan bir adam parayı gördü.

Kimseye söylemeden ayağını kaşır gibi yapan yaşlı adam parayı yerden alarak, cebine koyup olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden çocuk, panik içinde 100 lirasını aramaya başladı.

Yaşlı adam çocuktan düşen 100 lirayı çaldı VİDEO