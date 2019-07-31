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Yaşlı adam geri gelen kamyonetin altında kaldı

Zeytinburnu’nda sokakta yürüyen bir kişi, geri gelen kamyonetin altında kaldı. Yaşlı adamın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, ayak parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

İHA | 31.07.2019 - 15:23..
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62 yaşındaki Adil Aslan, camiye gitmek için İstanbul Zeytinburnu'ndaki evinden çıkarak sokakta yürümeye başladı.

LASTİĞİN ALTINDA SIKIŞTI

O sırada sokaktan geri çıkmaya çalışan kamyonetin sürücüsü, Aslan’ı fark etmeyerek aracın altına aldı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Adil Aslan’ın bacakları, lastiğin altında kalarak sıkıştı.

Yaşlı adam geri gelen kamyonetin altında kaldı

PARMAKLARI KIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, parmaklarında kırıklar bulunduğu tespit edildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi İZLE

ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Camiye gitmek için evden çıktığını ifade eden Adil Aslan, “Ben sokaktan çıkmadan, gelip bana arkadan vurdu. Vurduktan sonra arabanın altında inlemeye başladım. İnsanlar dışarı çıktı. ‘Adamı ezdin. Nereye gidiyorsun?’ diye bağırdılar. Arabayı ileri alarak ayağımın üstünden indi. Parmağımda kırık var. Ödemler oluştu. Ambulansla hastaneye geldim. Cumartesi taburcu ettiler. Ödem oluşunca, tekrar hastaneye geldim. Şoförden şikayetçi oldum. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum.” diye konuştu.

Yaşlı adam geri gelen kamyonetin altında kaldı

Yaşlı adam geri gelen kamyonetin altında kaldı

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