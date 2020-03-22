Yaşlı adam hastalanan buzağılarını bidonla taşıdı

Erzurum'da Palandöken'de besicilik yapan Ramazan Seylan’ın iki buzağısı hastalandı.

Seylan, kapalı olan yolda buzağılarını götürmek için çözüm yolu buldu.

BUZAĞILARINI BİDONLA TAŞIDI

Ramazan Seyhan, büyük bir bidonu ikiye bölerek, battaniyeye sardığı buzağılarını içine yerleştirdi.

Yaşlı adam buzağılarını Palandöken'den aşağıya doğru kaydırarak, indirdi.

BUZAĞILARI GÖREN FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Pistlerde kayak yapanlar, o anları şaşkınlıkla izlerken, Ramazan Seylan'ı pistte durduran birçok kişi, buzağılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan Seylan, Palandöken'in girişinde kendisini bekleyen bir yakınının kamyonetine buzağılarını koyarak veterinere götürdü.

Seylan, "Palandöken mezarsında yaşıyoruz. İshal olan iki buzağıyı tedavi ettirmek için veterinere götürmem gerekiyordu. Ancak yolumuz kapalı olduğu için onları büyük bir plastik bidonunu ikiye kesip içlerine bıraktım. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktan çeke çeke getirdim." dedi.