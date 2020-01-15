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Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

Osmaniye’de 90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.

İHA | 15.01.2020 - 09:13..
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Ömerler Sokak’ta ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Akan, yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden yangın çıktı.

Yakınları yaşlı adamın evinden duman çıktığını fark edince, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

 

İDRARINI KAÇIRDI, YANGIN ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kısa sürede söndürüldü ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın elektrikli battaniyeye idrarını kaçırmasıyla oluşan elektrik şasesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

"PROSTAT VARDI"

Ölen Mehmet Akan’ın torunu Mehmet Akan dedesinin prostat sorunu olduğunu belirterek, “Battaniyesine idrar kaçırdığı, bu yüzden de elektrik kontağı oluşup yangın çıktığı düşünülüyor. Dedemde prostat vardı. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyordu.” şeklinde konuştu.

Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

Yaşlı adam idrarını tutamadı, yangında öldü

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