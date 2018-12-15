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Yaşlı adam intihar girişiminde bulundu

Adıyaman'da 61 yaşındaki A.K., pompalı tüfekle kendini öldürmeye çalıştı. Silah sesini duyan yakınları, yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

DHA | 15.12.2018 - 20:46..
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Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.  A.K., evde kimsenin olmadığı sırada göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi.

KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU

Silah sesini duyan yakınları, eve girdiğinde A.K.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan A.K., ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.K., hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Yaşlı adam intihar girişiminde bulundu


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