Yaşlı adam otomobili arızalanınca polise yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında ekipler denetimleri sıklaştırdı.

YAŞLI ADAMIN OTOMOBİLİ BOZULDU

Burdur'da Metin Dağöttüren(81), 15 AR 614 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Gazi Caddesi'ne geldiğinde otomobilin radyatörü patladı.

Yol ortasında kalan ve otomobili çalıştırmak isteyen yaşlı adama, çevredekiler engel oldu.

"NE YASAĞI, SU DOLDURDUM"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polisler, kimlik kontrolü yaptıkları Dağöttüren'e koronavirüs tedbirleri kasamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlattı.

Dağöttüren, polislere, "Ne yasağı, su doldurdum geliyorum." dedi.

"SANAYİYE GÖNDERME, EVİME GÖNDER"

Israrla otomobilini çalıştıracağını belirten Dağöttüren, kendisini engelleyen polislere, "Çalışır bu araba. Benim arabam bu. Senelerdir bindiğim araba, senelerdir." dedi.

Otomobilin sanayiye götürülmek istenmesi üzerinde ise "Sanayiye gönderme, evime gönder." dedi.

YAŞLI ADAMA TUTANAK TUTULDU

Polis ekipleri, Dağöttüren hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için tutanak tuttu.

Yaşlı adam otomobilinin yüklendiği çekiciyle evine gönderildi.