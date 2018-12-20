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Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı

Kahramanmaraş'ta, evinde el ve ayaklarını bağladıkları yaşlı adamın parasını çaldıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan biri kadın 3 şüpheli tutukland

AA | 20.12.2018 - 02:43..
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Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan emekli Ökkeş Nane'nin (76) kiraya vermeyi düşündüğü daireye gelen bir kadın, evi gezdi ancak tutmayacağını belirterek ayrıldı.

Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP PARASINI ALDILAR

Bir süre sonra eve gelen 2 kişi, Nane'nin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, cebinden aldıkları anahtarla evde bulunan kasayı açtı ve içindeki parayı alarak kaçtı.

Nane'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı

Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı VİDEO

3 ŞÜPHELİ PARAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Ekipler, 1'i kadın 3 şüphelinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtıklarını tespit etti.

Zanlılar burada düzenlenen operasyonla yakalanırken, gasbettikleri 27 bin 500 lira adreslerinde yapılan aramada bulundu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan 2'sinin suçu itiraf ettiği öğrenildi.

Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşlı adam, parasını bulan polislere sarılıp ağladı

PARASINI TESLİM EDEN POLİSLERE SARILIP AĞLADI

Polis ekipleri evine giderek Nane'nin parasını teslim etti. Ökkeş Nane, polislere sarılıp bir süre ağladı.

Parasının kısa sürede bulunmasının sevincini yaşadığını söyleyen yaşlı adam, sık sık polislere sarıldı. Nane, "Allah polisimize, devletimize zeval vermesin. Hepsini Allah esirgesin, onları yormasın, hepsini kazadan beladan esirgesin." dedi.

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