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Yaşlı adam, yolunu kaybedince donarak öldü

Çanakkale'de 91 yaşındaki İsmail Güngör, sabah tuvalete gitmek için evden çıktığı sırada karanlıkta yolunu kaybederek, çamura saplandı.

DHA | 06.01.2019 - 19:17..
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Köyde 'ihtiyar delikanlı' diye anılan İsmail Güngör, damadı Mahmut Varlı ve kızı Cemile Varlı ile birlikte yaşadığı evde sabah uyanınca dışarıda bulunan tuvalete gitmek istedi. Güngör, henüz aydınlanmayan havada yolunu şaşırdı, çamura saplandı. Damadı Mahmut Varlı ve kızı Cemile Varlı, sabah saat 08.00'de uyandıklarında, babalarının evde olmadığını gördü.

200 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Babalarını aramaya başlayan çift, bulamayınca köylülere haber verdi. Köylüler ile beraber yarım saatlik arama sonucunda, babalarını evlerinden 200 metre uzaklıkta, karla kaplı çamurun içinde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahmut ve Cemile Varlı çifti, köylülerle birlikte çamurdan çıkardıkları babalarını Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail Güngör yaşamını yitirdi.

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