taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5872
Euro
6.1962
Altın
1434.01
Borsa
100352.26
Gram Altın
257.517

Yaşlı adama çarptı, kartvizitini bırakıp gitti

Hatay’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kartvizitini olay yerindeki görgü tanıklarına bırakarak kaza yerinden uzaklaştı.

İHA | 02.08.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hatay’ın İskenderun ilçesi Şehit Pamir caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki Mehmet Fevzi Tutak’a otomobil çarptı.

YARDIM YERİNE KARTVİZİT

Sağ ayağından yaralanan yaşlı adam yere yığılırken otomobil sürücüsü olay yerindeki görgü şahidi bir gence kartvizitini bırakarak, "Bana buradan ulaşabilirler." diyerek uzaklaştı.

Yaşlı adama çarptı, kartvizitini bırakıp gitti

Yaşlı adamın çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı adamın elinden tutup su ile yüzün yıkayan vatandaşlar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine de yardımcı olarak yaşlı adamı hastaneye gönderdiler.

Yaşlı adama çarptı, kartvizitini bırakıp gitti

Otomobil sürücüsünün bıraktığı kartvizit ise olay yerinde polise teslim edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşlı adama çarptı, kartvizitini bırakıp gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

91
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

169
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

131
TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

TBMM Başkanı, vekillerin harcamalarını anlattı

822
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

110
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

97
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir