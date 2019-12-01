Yaşlı adamın emekli maaşını çalan zanlı tutuklandı

Hırsızların bu kez hedefinde emekli bir kişi vardı.

TOKALAŞMA BAHANESİYLE PARASINI ÇALDI

Hayriye Mahallesi 9'uncu sokakta, 68 yaşındaki Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını saydığı sırada, tokalaşma bahanesiyle yanına yaklaşan bir şahıs, yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Canbekler'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis şüphelinin Mehmet M. olduğunu belirledi.

EVİNE OPERASYON YAPILDI

Çevredeki güvenlik ve mobese kayıtlarını inceleyen ekip, zanlıyı yaşadığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kapkaç şüphelisi şahıs, adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Mehmet M. daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.