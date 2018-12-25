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Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Sakarya'da 2 kişi, yaşlı bir adamı darbederek öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İHA | 25.12.2018 - 21:27..
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Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki M.E. ve 36 yaşındaki M.P.  isimli iki kişi 66 yaşındaki A.C., isimli kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden feci şekilde darbetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Oğlu tarafından ağır yaralı olarak bulunan yaşlı adam hemen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Yaşlı adamı döverek öldürdüler

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