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Yaşlı adamı döverek öldüren 3 Suriyeli müebbet aldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2014 yılında meydana gelen olayda yaşlı adamı sopayla döverek öldüren 3 Suriyeli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

İHA | 13.03.2019 - 15:01..
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5 yıl önce, Karabük'ün Eskipazar’ın Büyük Yayalar Köyü Durmuşlar Mahallesi'ndebüyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mandırasında, işe aldığı 3 Suriyeli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak sabah kahvaltısında sopayla dövülen Rahmi ve Halime Kayacuk çiftinden yaşlı adam hayatını kaybetmiş, eşi ise ağır yaralı olarak bulunmuştu.

Yaşlı adamı döverek öldüren 3 Suriyeli müebbet aldı

GAZİANTEP'TE YAKALANDILAR

Yaşlı adamı öldürerek üzerindeki para ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçan ve Gaziantep’te yakalanan Suriyeli Abdulcebbar Abbud, Derwiş Dakka ve Muhammad Sahra Karabük'ün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamaları tamamlandı.

Yaşlı adamı döverek öldüren 3 Suriyeli müebbet aldı

MAHKEME CEZA YAĞDIRDI

Mahkeme heyeti tarafından 3 Suriyeli gence, Rahmi Kayacuk’u ‘nitelikli kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, her 3 Suriyeliye yağma suçundan 12’şer yıl, Halime Kayacuk’u ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 18’er yıl hapse mahkum etti.

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