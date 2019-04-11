İstanbul Esenyurt'ta 34 NS 5681 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağıya hızlı bir şekilde inerken, bu sırada ara sokaktan çıkan işçi servisi minibüsü caddeye dönemeyince manevra yapmak için durdu. Hafif ticari aracın sürücüsü ise servis minibüsüne çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yaptı.

ARAÇ İLE ELEKTRİK DİREĞİ ARASINA SIKIŞTI

Kaldırıma çıkan hafif ticari araç, yoldan geçen 64 yaşındaki yaşlı adama çarptı. Yaşlı adam araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. Yaralı adamı sıkıştığı yerden yine kazaya karışan araç sürücüleri çıkardı.

Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLERİN İFADESİ ALINDI

Bacaklarından yaralanan adam, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve devriye ekipleri, kazaya karışan sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Minibüse çarpmamak için yaşlı adamı elektrik direğine sıkıştırdı ViDEO