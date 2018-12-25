taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2873
Euro
6.0433
Altın
1269.48
Borsa
91526.9
Gram Altın
215.884

Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

Eskişehir'de telefonda kendilerini polis diye tanıtıp Mehmet İhsan Erkul'un toplam 1 milyon 593 bin 930 lirasını alan şüpheliler, yakalandı ve tutuklandı.

DHA | 25.12.2018 - 00:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

2 Şubat'ta Eskişehir'de meydana gelen olayda, Mehmet İhsan Erkul'u telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, 1 milyon 593 bin 930 lirasını aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler Mehmet Şeref Bozkurt, Mahmut Kaya ile Ömer Faruk Bozkurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

8'ER YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıkan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 3 sanığı 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, Ömer Faruk Bozkurt'a 1 milyon 500 bin lira, Mahmut Kaya'ya 1 milyon 200 bin lira, Mehmet Şeref Bozkurt'a da 900 bin lira para cezası verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

27
Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

5
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

18
Pakistan Cumhurbaşkanından Trump'ın paylaşımına yanıt

Pakistan Cumhurbaşkanından Trump'ın paylaşımına yanıt

1
Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

0
Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı anne öldü oğlu ağır yaralandı

1
Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir