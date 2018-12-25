Yaşlı adamın 1 milyon 600 bin lirasını dolandırdılar

2 Şubat'ta Eskişehir'de meydana gelen olayda, Mehmet İhsan Erkul'u telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp banka hesabının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, 1 milyon 593 bin 930 lirasını aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler Mehmet Şeref Bozkurt, Mahmut Kaya ile Ömer Faruk Bozkurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

8'ER YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıkan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 3 sanığı 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, Ömer Faruk Bozkurt'a 1 milyon 500 bin lira, Mahmut Kaya'ya 1 milyon 200 bin lira, Mehmet Şeref Bozkurt'a da 900 bin lira para cezası verdi.