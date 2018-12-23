Yaşlı adamın öldüğünü köpeği haber verdi

Denizli'de meydana gelen olayda uzun yıllardır yalnız yaşayan Doğan Gençoğlu isimli adam, evinde hayatını kaybetti. Gençoğlu'nun hayatını kaybettiği, yaklaşık 1 yıldan bu yana baktığı ve 'oğul' ismini verdiği köpeğinin sürekli havlaması sayesinde anlaşıldı.

Dünden bu yana evinin önünde ve sokakta sürekli havlayan köpek nedeniyle huzursuzlanan mahalle sakinleri, bugün akşam saatlerinde adamın yaşadığı eve gitti. Tek katlı evin ışığının yandığı odanın penceresinden içeri bakan mahalle sakinleri, talihsiz adamın hareketsiz bir şekilde uzandığını görünce durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri girdikleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KÖPEK EVDEN GİTMEMEK İÇİN DİRENDİ

Bir inşaatta gece bekçiliği yaptığı öğrenilen Gençoğlu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı.Köpek evden gitmemek için ekiplere direndi.Sahibinin öldüğünü sürekli olarak havlayarak mahalle sakinlerine haber veren ve Gençoğlu'nun cesedinin bulunmasını sağlayan köpeği, Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Sahibinin öldüğünü sürekli havlayarak çevre sakinlerine haber verdi VİDEO