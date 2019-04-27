taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Çorum’da yürüdüğü sırada ayağının burkulması sonucu yola düşen yaşlı adam ölümden döndü.

İHA | 27.04.2019 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Tüyler ürperten olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi.

Yaşlı adam, az daha hızla gelen bir aracın altında eziliyordu.

AYAĞI KAYDI, ARABANIN ALTINDA KALIYORDU

87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı. Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar


ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

652
Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

801
ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

46
İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

118
Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

189
Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

265
Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir