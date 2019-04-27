Tüyler ürperten olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi.

Yaşlı adam, az daha hızla gelen bir aracın altında eziliyordu.

AYAĞI KAYDI, ARABANIN ALTINDA KALIYORDU

87 yaşındaki Ali Yıldırım yolda yürüdüğü sırada bir anda ayağı kaydı. Yere düşen talihsiz adam o anda yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar





ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



