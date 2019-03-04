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Yaşlı adamın parası yola saçıldı, insanlar parayı korudu

Çin'de bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçılınca, yardımına çevredekiler yetişti.

İHA | 04.03.2019 - 13:34..
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Çin’in Xiamen kentinde, bisiklet süren yaşlı bir adamın cebinde taşıdığı onlarca 100 yuanlık banknot etrafa saçıldı.

FARKINA VARMADI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, durumun farkına varmayan yaşlı adamın pedal çevirerek uzaklaştığı görüldü.

Yaşlı adamın parası yola saçıldı, insanlar parayı korudu VİDEO

2 KURYE PARALARI KORUDU

Paraların döküldüğünü gören insanlar, paraların etrafına toplandı. O sırada yoldan geçen iki kurye durarak, paraları korumak için çabaladı. Kısa süre sonra geri dönen yaşlı adam, paralarını yerden toplayarak uzaklaştı.

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