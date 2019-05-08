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Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü

Kendi kıt imkanlarıyla yaptırdığı evine, 15 yıl sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından elektrik bağlandı.

İHA | 08.05.2019 - 16:35..
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Kahraman’ın yüzü, evine bağlanan elektrikle gülüyor. Tek başına yaşayan Kahraman’ın evine, 15 yıl sonra elektrik bağlatıldı.

Eşini yıllar öncesi kaybettiğini ve evine bir türlü elektrik bağlatamadığını kaydeden Mustafa Kahraman, geçtiğimiz dönem mahalle muhtarı olan Mustafa Genceli’nin girişimleri ile Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti.

YILLAR SONRA ELEKTRİK

Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından durumu incelenen Mustafa Kahraman’ın evine, elektrik tesisatı döşenerek yıllar sonra elektriğe kavuşması sağlandı.

Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakam Çetin Kılınç, "Mustafa Kahraman’ın evinde elektrik yoktu. Durumu incelendi, evine elektrik tesisatı döşenerek abonelik işlemleri yapıldı. Mustafa Kahraman artık bundan sonra evinde elektriğini kullanabilecek." dedi.

15 yıldır evinde elektrik olmadığını dile getiren Mustafa Kahraman, "Allah vakfımızdan razı olsun. Artık karanlıkta kalmayacağım, ışığa kavuştum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diyerek sevincini dile getirdi.

Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü

Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü

Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü

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