Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü

Ortodoks kiliseleri, Oriental Ortodoks kiliseleri, Süryani kilisesi ve diğer doğu kiliselerinde; kilisenin başında bulunan, en yüksek rütbeli piskoposa patrik deniliyor.

Mersin'de bedensel engelli bir kişi, evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybederken, kendisine bakan annesi o sırada komşudaydı.

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Taşı, suyu bir başka: Pembe Kayalar

Cebeci Köyü'nün hemen yanı başındaki bu koyda ilginç şeyler oluyor. Suyun içinde yumuşak olan kayalar, dışarıya çıkartıldığında sertleşiyor. Bu oluşumlar Osmanlı'yı da süslemiş bir zamanlar...