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Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi hastanelik oldu

iki yaşlı adam arasında çıkan kavgada 1 kişi sopa darbeleri sonucunda yaralandı.

İHA | 04.06.2019 - 17:59..
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Adıyaman’da bayramın ilk günü yaşlı adamlar kavga çıkardı.

60 yaşındaki Nuri S.  ile ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, Nuri S’yi sopa darbeleri sonucu yüzünden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Nuri S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi hastanelik oldu

Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi hastanelik oldu

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