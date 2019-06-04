Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi hastanelik oldu

Adıyaman’da bayramın ilk günü yaşlı adamlar kavga çıkardı.

60 yaşındaki Nuri S. ile ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, Nuri S’yi sopa darbeleri sonucu yüzünden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Nuri S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.





