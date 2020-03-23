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Yaşlı çift dışarı çıkamadı, jandarma ilaçlarını getirdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yaşlı çift dışarıya çıkamayınca jandarma ekipleri ilaçları alıp teslim etti.

İHA | 23.03.2020 - 11:38..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasına yasak getirdi.

Salgınla mücadele kapsamında ise vatandaşlar önlem alıyor.

EKİPLER GIDA VE İLAÇLARI EVİNE TESLİM ETTİ

Balıkesir'de Ayvalık ilçesinde yaşayan Orhan (76) ve Şerife (74) Özerel çiftinin ilaçlarının bitmesi ve gıda malzemelerinin yetersiz gelmesi nedeniyle İstanbul'da yaşayan kızları jandarma ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, eczaneden ilaçları alarak ve market alışverişi yaparak yaşlı çifte, teslim etti.

Yaşlı çift, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yaşlı çift dışarı çıkamadı, jandarma ilaçlarını getirdi

KIZLARI SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çiftin kızları Ayşegül Özerel,"Böyle bir dönemde sevdiklerimizden uzak olmak, psikolojik olarak  hepimizi etkiliyor. Annemle babamın malzemeleri yetersiz geldi, ilaçları bitti. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verdim. Onlarda kapıya kadar malzemeleri bıraktı. Teşekkür ederim." dedi.

Yaşlı çift dışarı çıkamadı, jandarma ilaçlarını getirdi

Yaşlı çift dışarı çıkamadı, jandarma ilaçlarını getirdi

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