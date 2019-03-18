Gaziantep'te yaşayan, Mehmet Nuri Mergen (80) ve eşi Nazmiye Mergen'in (80), ev almak için 25 yılda biriktirdiği yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk lirası, oturdukları eve giren kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Parayı, merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini dile getiren çift, polise başvurup, hırsızların yakalanmasını istedi.

Yaşlı çiftin ev almak için biriktirdiklerini çaldılar ViDEO

"MERDİVEN ÇIKAMIYORUZ DİYE BİRİKTİRDİK"

Mehmet Nuri Mergen, çalınan para ile altınları merdiven çıkamadıkları için asansörlü binadan daire almak amacıyla biriktirdiklerini belirterek, "25 yıllık emekliyim. Yaşlılıktan dolayı merdivenleri kullanamıyoruz. Birikimlerimiz ile asansörlü bir ev almak istiyorduk. 8 bin 600 dolar, 10 bilezikten 2 tanesini düşürmüşler. 8 tanesini almışlar. Yaklaşık 100 bin TL paramızı çalmışlar. Bu benim 25 yıllık emeğimdi. 1996'dan bu yana biriktirdiğim paraydı. 1993'te emekli oldum, o günden bu güne birikimlerimdi. Zaten insan olsalar almazlardı" dedi.

25 YILLIK EMEK

Azmiye Mergen ise "25 yıldır kuruş kuruş biriktirdik. Ev almak istedik. Evimiz var ama merdivenleri çıkamıyoruz" diye konuştu.