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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu 80 yaşındaki kadın öldü.

İHA | 03.07.2019 - 03:06..
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Adana’da Sarıçam İlçesine bağlı Karayusuflu köyünde iki katlı katlı evde yangın çıktı.

80 yaşındaki Ayşe Özkaya’nın evinden dumanlar yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiyeye haber vererek yangına müdahale etmeye başladı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri evin içerisinde yaptığı incelemede yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı. İtfaiye erleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

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