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Yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinin önünde ölü bulunan Melek Bayrak (77)'ın pencereden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA | 01.01.2020 - 11:46..
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakıcısı ile birlikte yaşayan Melek Bayrak (77), 4'üncü kattaki evinde gece Türkmenistan uyruklu bakıcısı Kunduz Jorayeva tarafından tuvalete kaldırıldıktan sonra tekrar yatağına yatırıldı.

BAHÇEDE BULDULAR

Sabah uyanan Jorayeva, Melek Bayrak’ı uyandırmak için odasına gittiğinde yatağında bulamayınca, yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları apartmana geldiğinde Bayrak’ı bahçede yerde yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Bayrak'ın hayatının kaybettiğini belirledi.

PENCEREDEN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Yapılan incelemenin ardından Melek Bayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 
Ev ve apartmanın bahçesinde geniş kapsamlı inceleme yapan polis ekipleri, Bayrak'ın evinin penceresinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Evinin bahçesinde ölü bulundu -1

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