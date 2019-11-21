Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafiğin en işlek olduğu caddelerden birinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı.
VATANDAŞ DOLMUŞUN ALTINDAN ÇIKARDI
Dolmuşun altında sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, dolmuşu kaldırarak kadını sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaşlı kadın karşıya geçerken dolmuşun altında kaldı
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.