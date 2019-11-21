taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6915
Euro
6.3161
Altın
1468.36
Borsa
106576.96
Gram Altın
268.889
Bitcoin
44849.26

Yaşlı kadın karşıya geçerken dolmuşun altında kaldı

Karşıdan karşıya geçerken dolmuşun altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı.

İHA | 21.11.2019 - 16:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, trafiğin en işlek olduğu caddelerden birinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın dolmuşun altında kaldı.

VATANDAŞ DOLMUŞUN ALTINDAN ÇIKARDI

Dolmuşun altında sıkışan yaşlı kadını gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, dolmuşu kaldırarak kadını sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaşlı kadın karşıya geçerken dolmuşun altında kaldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşlı kadın karşıya geçerken dolmuşun altında kaldı

Yaşlı kadın karşıya geçerken dolmuşun altında kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

270
Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

Yapı Kredi Bankası 700 kişiyi işten çıkardı

152
İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

İBB duran metro hattı için Alman bankasından kredi aldı

417
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı

156
Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

162
İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

İsmail Küçükkaya: Ben de EYT'liyim

495
ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

ABD: Videodakiler bizim görüşlerimizi temsil etmiyor

239
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir