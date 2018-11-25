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Yaşlı kadın, oğlunu dinlemedi intihar etti

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 72 yaşındaki Nurcan D. oğlunun "yapma anne" sözüne aldırış etmeden intihar etti. Yaşlı kadın hayatını kaybetti.

DHA | 25.11.2018 - 16:30..
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Saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katında çocuklarıyla birlikte oturan Nurcan D., duş aldıktan sonra balkona çıktı.

"YAPMA ANNE" SÖZÜNE RAĞMEN ATLADI

Balkondaki çamaşır makinesinin üzerine çıkan Nurcen D.'yi gören oğlu, müdahale etmek istedi. Nurcan D., oğluna eliyle işaret ettikten sonra "Gelme" dedi. Oğlunun "Yapma anne" sözlerine karşın Nurcan D., kendisini boşluğa bıraktı. Apartman girişinde park halindeki otomobile çarpıp yere düşen Nurcan D., yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurcan D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurcan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı kadın, oğlunu dinlemedi intihar etti

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