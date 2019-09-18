Yaşlı kadını baltayla yaralayıp, bileziğini çaldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan bir apartmanın arka bahçesinde tavuklarına yem veren 92 yaşındaki Zeynep Çıldır'ın yardım çığlıklarını duyan yakınları, hemen kümeslerin olduğu alana geldi.

"DÖVDÜLER, EZİYET ETTİLER"

Yaşlı kadını kanlar içinde yerde yatarken gören mahalle sakinleri, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Önce oturduğu apartmanının balkonundan düştüğü sanılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bulunan yakınlarına "Beni dövdüler, bana eziyet ettiler. Kafama vurdular." diyen kadının, kolundaki bileziğin olmadığı fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ, SUÇLU BULUNDU

Bunun üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi. Mahalleye gelen polis geniş çaplı inceleme başlatırken, olayda kullandığı belirtilen baltayı apartmanın yakınında buldu. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, kümesin önünde görünen şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

BALTAYLA YARALANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan yaşlı kadının 3 ayrı yerinde darp izi bulunduğu, bu izin balta ile yapıldığı ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve yara izlerinin bulunduğu tespit edildi. Yaşlı kadının, hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.