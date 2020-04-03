Yaşlı kadını dolandıran iki kardeş tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kızıyla yaşayan 72 yaşındaki Düriye Mecitoğlu, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan ve "Adın cinayete karıştı" diyen dolandırıcıya, 250 bin lira değerindeki altınlarını vermişti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bir süre sonra altınlarının akıbetini sormak için savcı sandığı dolandırıcıyı telefonla arayan yaşlı kadın, şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anlamış, daha sonra polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

SOKAKTA GEZERKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri, Düriye Mecitoğlu'nu dolandıran zanlıların, Mehmet Ali D. ve ağabeyi Yusuf D. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kardeşleri Antalya kent merkezinde gezerken yakaladı.

DOLANDIRICI İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Yaşlı kadının 250 bin liralık altınını dolandırdılar