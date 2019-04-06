Yaşlı kadını gasbeden sevgililer yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde 22 yaşındaki Ramazan B. ve kız arkadaşı 37 yaşındaki Gamze M.S., Namık Kemal Bulvarı'ndan bindikleri halk otobüsündeki 74 yaşındaki Seval Y.'yi takibe aldı.

APARTMAN GİRİŞİNE KADAR TAKİP

Seval Y.'nin yanına oturan Gamze M.S., selam verip bir süre sohbet etti ve yaşlı kadının hangi durakta ineceğini öğrendi. İki sevgili, otobüsten inen Seval Y.'yi oturduğu apartmanın girişine kadar takip etti.

KOLYESİNİ VE KÜPELERİNİ ALDILAR

Apartmana giren Seval Y.'ye bir anda saldıran Ramazan B., kadının boynundaki altın kolyeyi zincirini kopartarak gasbetti. Ramazan B., kendisine müdahale etmek isteyen kadına, şiddete uygulayarak kulağındaki altın küpeleri de zorla çıkartıp aldı. Ramazan B. ile Gamze M.S. daha sonra kaçtı.

ŞÜPHELİLER HEMEN BULUNDU

Seval Y.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Seval Y.'nin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin Ramazan B. ve Gamze M.S. olduğunu tespit etti.

KASİYER BIÇAKLADILAR

Polis, yerini belirlediği şüphelileri yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan B. ve Gamze M.S.'nin, daha önce Yeşildere Mahallesi'ndeki zincir marketin şubesinden hırsızlık yaptığı, kendilerini fark eden kasiyer A.E.'ye bıçak çekip tehdit ettiği ortaya çıktı.