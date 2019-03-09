Yaşlı kadını gelini boğarak öldürdü

5 yıl önce, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde bir anda ortadan kaybolan Hacer Cengiz’in soruşturmasını tekrar açan jandarma ekipleri, korkunç cinayeti aydınlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın peşini bırakmayan jandarma, yaşlı kadının torununun ifadesinden yola çıkarak, köy kırsalında arazide iş makineleriyle ceset arama çalışması yaptı. Yaklaşık 2 gün süren arama çalışmaların ardından ekipler, cesede ulaştıktan sonra kadının oğlu M.C., torunu M.C., gelini L.C., gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U.’yu gözaltına aldı. Sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TORUNUN İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayetin aydınlatılmasını sağlayan torun M.C.’nin ifadesi ise kan dondurdu. Babaannesini, annesinin çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü söyleyen M.C.'nin "Olaydan sonra babamla, evin bahçesindeki büyük düz bir taşı traktöre yükledik. Gece yarısı battaniyeye sardığımız cesedi, araziye kazdığımız çukura çuval içine yerleştirdikten sonra gömdük. Hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine yanımızda getirdiğimiz taşı koyduk." dedi.