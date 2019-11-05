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Yaşlı kadını öldürdü, 'kolum çarptı' dedi

Adana'da gece motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti. Kadına çarpan şahıs, kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

İHA | 05.11.2019 - 10:29..
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 78 yaşındaki Fatma Demir, gece evine giderken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü de kadına çarptığını fark edip durdu.

Yaşlı kadın, çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ORTADAN KAYBOLDU

Bu arada, motosiklet sürücüsü kaza yerinden ayrıldı. Yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede, 5 Ekim günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurularak yaşlı kadına çarpıp ortadan kaybolan sürücünün bulunması talimatını verdi.

Yaşlı kadını öldürdü, 'kolum çarptı' dedi

ÖZEL EKİP KURULDU

Talimat üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri arasından özel ekip kuruldu. Ekip, hemen olay yerine giderek kaza gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, yaklaşık 69 kameradan motosikletin modelini tespit ederek, sürücüsünün 66 yaşındaki Medeni G. (66) olduğunu saptadı.

Yaşlı kadını öldürdü, 'kolum çarptı' dedi

BASKINLA YAKALANDI

Zanlının ismini belirleyen ekipler, adresine baskın yaparak şahsı gözaltına aldı. Emniyete getirilen zanlının; yaşlı kadına kolunun çarptığını, öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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