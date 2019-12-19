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Yaşlı kadının ellerini bağlayıp altınlarını çaldılar

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtarak, girdikleri evde Fadik Ç.'nin ellerini kelepçeleyip altınlarını çalan ve polis ekiplerince yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

DHA | 19.12.2019 - 01:47..
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9 Kasım'da Yıldızeli ilçesinde, yurt dışından emekli Ömer Ç.'yi (72) telefonla arayan kişiler, bahane üretip, evden çıkmasını sağladı. Daha sonra eve giden 2 kişi, Ömer Ç.'nin eşi Fadik Ç.'ye kendilerini polis olarak tanıtıp, arama yapacaklarını söyledi.

ELLERİNİ BAĞLADILAR, 150 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDILAR

Şüpheliler içeri girip, Fadik Ç.'yi rehin alarak ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Daha sonra evdeki yaklaşık 150 bin TL değerindeki altını alan şüpheliler kaçtı. Eve gelen Ömer Ç., eşinin ellerinin bağlı olduğunu görünce polise haber verdi.

70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı bir grubun düzenlediğini tespit etti. Ekipler, 2 şüphelinin Ordu'dan, 1 şüphelinin de Tokat'tan Yıldızeli'ne geldiğini, diğer şüphelilerin de ilçede yaşadığını belirledi. Yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polisler belirlediği 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip şüphelilerden G.G. (34) ve H.G'yi (39) Ordu'da, A.Ö'yü (41) Tokat'ta, M.Ç. (35), H.E. (46) ve N.K'yi (41) Yıldızeli ilçesinde gözaltına aldı. H.G'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Yıldızeli ilçesine getirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö, G.G, H.G. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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