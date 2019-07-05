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Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Hareket halindeki araçtan düşen paketi yaşlı bir kadın hastaneye getirdi. AFAD ekipleri yaptığı inceleme ve ölçümlerin ardından kutuyu imha etmek üzere götürdü.

DHA | 05.07.2019 - 03:07..
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Kocaeli'de akşam saatlerinde şüpheli paket alarmı yaşandı.

Hareket halindeki araçtan düşen sarı bir kutuyu gören ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, kutunun tıbbi bir malzeme olduğunu düşünerek yakınlarda bulunan özel hastaneye götürdü.

KUTU HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILDI

Hastane görevlilerinin kutudan şüphelenmeleri üzerine kutu hastane bahçesine çıkarılarak AFAD ekiplerine haber verildi. Hastane bahçesine gelen AFAD ekipleri, kutu ve hastane içerisinde ölçümler yaparak kutunun içeriği hakkında çalışma başlattı. Yapılan ölçümlerin ardından kutu ve içerisindeki maddeden herhangi bir sızıntı olmadığı ve çevreye bir zararı olmadığı öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kutu imha edilmek üzere AFAD ekipleri tarafından götürüldü.

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

Yaşlı kadının hastaneye getirdiği paket panik yaşattı

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