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Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fatma Y.'nin organları 3 hastanın hayatını kurtardı.

DHA | 13.07.2019 - 06:53..
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Bursa'dan İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine sevk edilen ve dün hayatını kaybeden Fatma Yaşuk'un ailesi organlarının bağışlanmasını istedi.

3 HASTAYA UYUMLU ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden kadının sol böbreği Çanakkale, sağ böbreği ile karaciğerinin ise Bursa'da organ bağışı bekleyen toplamda 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Acıbadem Hastanesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak hastalara götürüldü.

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

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