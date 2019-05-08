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Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar

Tekirdağ'da bin 500 lirası ve erzakları çalınan görme ve işitme engeli yaşlı kadın, "Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" dedi.

İHA | 08.05.2019 - 11:10..
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Malkara ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Naciye Dikmen’in evine giren hırsızlar, bin 500 lira parası ile mutfaktaki erzaklarını çaldı. Yaşlı kadının şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BU MÜBAREK GÜNLERDE BU YAPILIR MI"

Olayla ilgili konuşan Dikmen'in kızı Perihan Sarıca, "Hırsızlar camı açıp içeri girmişler. Annem uyurken paralarını ve mutfaktaki erzaklarını çalmışlar. Bu mübarek günlerde bu yapılır mı?" dedi.

Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar

Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar ViDEO

"KAHIRDAN AĞLIYORUM"

Yaşadığı olaya çok üzüldüğünü ifade eden Dikmen, "Paralarımı, sinilerimi, tüplerimi, çaylarımı, şekerlerimi çaldılar. Kahırdan ağlıyorum, 1 bardak çay bile içemedim" diye konuştu.

Görme ve işitme engelli Naciye Dikmen, hayatını derme çatma tek göz odalı bir evde sürdürüyor.

Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar

Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar

Tekirdağ'da yaşlı kadının bin 500 lirasını çaldılar


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