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Yaşlı karı kocaya çarptı, ambulans gelene kadar bekledi

Ara sokağa girerken yaşlı karı-kocaya çarpan sürücü, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara yardım etti.

İHA | 20.01.2020 - 17:22..
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Esenyurt Pazaryolu caddesinden 866. sokağa dönen sürücü,  yürüyen yaşlı karı kocaya, çarptı.  Yaşlı adamın başında kanama olduğu görüldü.

Kaza olduktan sonra olay yerinden hiç ayrılmayan genç sürücü başından yaralanan ve kanaması olan yaşlı adamın başına sağlık ekipleri gelene kadar tampon yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öte yandan, yaralanan yaşlı kadının ise yüzünde kazadan kaynaklı morluklar oluştuğu görüldü. Her iki yaralının da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Sürücü ise olay yerinen gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı karı kocaya çarptı, ambulans gelene kadar bekledi VİDEO

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı -1

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı -2

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı -3

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı -4

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