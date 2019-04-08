taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63705
Euro
6.3333
Altın
1297.73
Borsa
98783.36
Gram Altın
234.956

Yaşlı pazarcıyı bağlayıp, boğarak öldürdüler

Eşi astsubay oğlunu ziyarete giden 68 yaşındaki pazarcı, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri ve ayakları bağlı şekilde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

DHA | 08.04.2019 - 09:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın’ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yapan bir kişi boğularak cinayete kurban gitti.

ABİSİNE YEMEK GÖTÜRDÜ, KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, İncirliova’nın İstiklal Mahallesi 527 Sokak numara 7 adresinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İncirliova'da pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya’nın eşi Pakize Çetinkaya, dün geliniyle birlikte İstanbul’da astsubay olarak görev yapan oğlunun yanına gitti. Bu süre içerisinde evde yalnız kalan ağabeyi Ali Çetinkaya’ya akşamları yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu, bu akşam yine yemek getirmek için geldiği evin her tarafının darmadağın olduğunu görünce paniğe kapıldı. Seslenerek evin içerisinde ağabeyini arayan Gökoğlu, Ali Çetinkaya’yı elleri ve ayakları bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yaşlı pazarcıyı bağlayıp, boğarak öldürdüler


ELLERİNİ BAĞLAYIP, YASTIKLA BOĞDULAR

Evin her tarafının dağılmış ve abisinin öldürülmüş olduğunu görünce sinir krizi geçiren yeter Gökoğlu, güçlükle polisi ayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan Ali Çetinkaya’nın başına ütüyle vurulup, yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Çetinkaya’nın cenazesi, otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dün en son saat 20.00 sıralarında telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Çetinkaya’nın katil veya katillerini arıyor.

Yaşlı pazarcıyı bağlayıp, boğarak öldürdüler

Yaşlı pazarcıyı bağlayıp, boğarak öldürdüler

Yaşlı pazarcıyı bağlayıp, boğarak öldürdüler


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

40
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

90
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

60
ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı görevinden ayrılıyor

19
Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

59
Hadise yine iddialı

Hadise yine iddialı

9
Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

Kılıçdaroğlu'dan Akşener'e teşekkür ziyareti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir