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Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı çiftin söyledikleri paylaşım rekoru kırdı.

AA & Ensonhaber | 25.03.2020 - 10:18..
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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzeri yaşlılar için getirdiği sokağa çıkma yasağı kapsamında kolluk kuvvetleri, evlerinden çıkmayanların yardımına koşuyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yaşlı çifti ziyaret eden jandarma ekipleri, çiftin bir ihtiyaçlarını olup olmadığını sordu.

Yaşlı teyzenin ifadeleri, izleyenleri duygulandırdı.

Yaşlı teyzenin Jandarma ile diyaloğu duygulandırdı VİDEO

Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

EVLERİNİZDE KALIN

Evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişi talebini jandarma ekipleri karşıladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu zamana kadar bizler sizlerin sözünü dinledik, şimdi sıra sizde. Lütfen sizler de bu seferlik bizim sözümüzü dinleyin ve evlerinizde kalın. Bu zorlu süreçte bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı

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