Yaşlı teyzenin muhabbet kuşu isteğini belediye karşıladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Aysel Çubukovası, sıkıldığı için evinde muhabbet kuşu beslemek istedi.

Çubukovası'nın talebini belediyeye iletmesi üzerine ekipler, kafes içerisinde yemiyle beraber bir muhabbet kuşunu Çukurovası'na teslim etti.

"BENİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Ekiplerin yardımına çok sevindiğini belirten Çubukovası, "2 evladım var ancak yalnız yaşıyorum. Salgından önce yürüyüş yapıyordum. Yasakla birlikte kendimi yalnız hissetmeye başladım. Belediyeyi aradım. 'En azından bir muhabbet kuşum olsa' dedim. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Kuşun ücretini de verecektim ancak para talep etmediler. Hediyeleri için teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadılar. Kuşun adını 'Virüs gülü' koydum." ifadelerini kullandı.

Yaşlı teyzenin muhabbet kuşu isteğini belediye ekipleri karşıladı