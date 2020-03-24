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Yaşlılara sokakta şiddet devam ediyor

65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı olmasını fırsat bilen gençler yaşlı bir amcayla daha adeta dalga geçti.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 15:21..
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Koronavirüsün Türkiye'ye sıçraması sonucu 37 kişi öldü. Ölen kişilerin yaşlı ve kronik hastalardan olması sonucu hükümet tarafından birtakım önlemler alındı.

Bu önlemlerin başında ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı.
Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı.

YAŞLI ADAMI TACİZ ETTİLER

Görüntülerde yaşlı adamı çekiştirerek zorla maske takan ve "Gel lan buraya. Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi" diyerek konuşan kişiler, yaşlı vatandaşın kafasından aşağı kolonya döktü.

Görüntülerin yayılmasından sonra binlerce kişi tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek videoyu çeken kişilerin yakalanması çağrısında bulundu.

Yaşlı adamı virüs bahanesiyle taciz edip dalga geçtiler İZLE

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