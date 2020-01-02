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Yassıada'daki projede sona doğru

1960 darbesinin tanığı Yassıada'yı, demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinin büyük bir kısmı tamamlandı.

İHA | 02.01.2020 - 10:34..
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27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada’yı demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürme projesinde son durum havadan görüntülendi.

Görüntülerde inşaat çalışmalarının son hızla devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes’in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam kararının verildiği salonun da restorasyon çalışmalarında sona gelindiği görülüyor.

CAMİNİN BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI

Demokrasi ve Özgürlük adası olarak da adlandırılan Yassıada da yapılmakta olan caminin ve çevresindeki peyzaj işlerinin büyük bir kısmı tamamlandı.

Adada aynı zamanda 125 yataklı otel, 600 kişilik konferans salonu, bin 200 kişilik cami ve sosyal etkinlik alanları, otel, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası ve müze yapımı çalışmaları da hızlı bir şekilde devam etmekte.

Yassıada'daki projede sona doğru ViDEO

Yassıada'daki projede sona doğru

Yassıada'daki projede sona doğru

Yassıada'daki projede sona doğru

Yassıada'daki projede sona doğru

Yassıada'daki projede sona doğru

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