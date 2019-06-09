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Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Bodrum Yassıkaya Adası'ndaki direkte bulunan Türk bayrağının ipinin kopması sonucu sevk edilen ekipler, yeni bayrağı göndere çekti.

DHA | 09.06.2019 - 16:37..
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112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün Yassıkaya Adası'ndaki direkte asılı Türk bayrağının gönderde olmadığı, yere düştüğü ihbarı geldi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber etti VİDEO

RÜZGARDAN KOPTU

Karaada'nın güneyinde Aksona Burnu'na yaklaşık 400 metre mesafedeki Yassıkaya Adası'na çıkan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın ipinin rüzgardan koptuğunu belirledi.

Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

İPİ DEĞİŞTİRİLDİ YENİ BAYRAK ASILDI

Direğe tırmanan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın kopan ipini değiştirip, yeni bir Türk bayrağı astıktan sonra, adadan ayrıldı.

Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

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