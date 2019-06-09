Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bugün Yassıkaya Adası'ndaki direkte asılı Türk bayrağının gönderde olmadığı, yere düştüğü ihbarı geldi.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.
Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber etti VİDEO
RÜZGARDAN KOPTU
Karaada'nın güneyinde Aksona Burnu'na yaklaşık 400 metre mesafedeki Yassıkaya Adası'na çıkan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın ipinin rüzgardan koptuğunu belirledi.
İPİ DEĞİŞTİRİLDİ YENİ BAYRAK ASILDI
Direğe tırmanan Sahil Güvenlik ekibi, bayrağın kopan ipini değiştirip, yeni bir Türk bayrağı astıktan sonra, adadan ayrıldı.