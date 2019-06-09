Yassıkaya Adası'ndaki Türk bayrağı yenilendi

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ABD, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini hazmedemedi

Ülkesinin bölgede 10 savaş gemisi, 130 savaş uçağı ve yaklaşık 9 bin askeri bulunduğu söyleyen Amerikalı müsteşar yardımcısı, bölgedeki çıkarlarının önemli olduğunu söyledi.