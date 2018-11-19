Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak’ta yaşanan olayda, 54 yaşındaki C.P., eşi N.P.’nin sabaha karşı kendi annesini hastaneye götürdüğü esnada evde yalnız kaldığı 80 yaşındaki yatalak babası A.P.’nin boğazını ekmek bıçağıyla keserek, vahşice öldürdü. Daha sonra C.P. aynı bıçakla el bileklerini ve kalp bölgesini keserek intihar etmeye çalıştı.

KAYINPEDERİNİ VE EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Durum, kendi annesini hastaneye götüren C.P.’nin eşi N.P.’nin eve dönmesiyle ortaya çıktı. Kadın kayınpederi ve eşini kanlar içinde görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, 112 Acil Yardım ekipleri de gönderildi. Yaşlı adam feci şekilde can verirken, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babasını öldüren C.P.’nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince emniyete götürülerek, ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.P. adliyeye sevk edildi. C.P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.