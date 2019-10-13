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Yavru Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı küstahlaştı

Rumların en çok sevdiği Türk olarak nitelendirilen Mustafa Akıncı, Türk askerine dil uzatacak kadar haddini aştı.

AA & Ensonhaber | 13.10.2019 - 10:16..
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Yavru Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı küstahlaştı

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine karşı başlattığı askeri harekat birçok ülkenin tepkisine neden oldu. Tehdit ve tepkilere aldırış etmeden terörle mücadeleye devam eden Türk askeri, terör örgütü YPG'ye büyük darbeler vurdu.

Şanlı Türk ordusunun harekatına dil uzatan son ülke ise, Türkiye'nin desteği olmasa ayakta kalamayacak olan KKTC oldu.

"AKAN SU DEĞİL KANDIR"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.

"MÜCAHİT VE MEHMETÇİKLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Oktay, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle ayakta duran KKTC'de asgari ücret 3 bin lira.

Üstelik yavru vatanda 15 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz.

KKTC'de su sorununu da Türkiye çözdü. 1,6 milyarlık yatırımla KKTC'ye Türkiye'den su gönderildi.

KKTC yönetimi ise tüm bunlara rağmen Türkiye'ye karşı küstah bir tavır içerisine girdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına da karşı çıkan Mustafa Akıncı'nın görevi tartışılır hale geldi.

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