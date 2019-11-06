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Yavru kedi tuvaletin gider borusundan çıkarıldı

3 günün ardından kurtarılan kedi, veterinere götürülürken klima ile ısıtıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA | 06.11.2019 - 12:57..
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Kırıkkale’de 3 katlı binanın çatı arasındaki tuvalet gider borusunun içinden birinci kata kadar düşüp 3 gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve AFAD ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarılarak, hayvan hastanesine götürüldü.

Yavru kedi tuvaletin gider borusundan çıkarıldı

3 BOYUNCA ORADA KALDI

Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı arasındaki tuvalet gider borusunun içine düşen yavru kedi, 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bir sigorta firmasına ait iş yerindeki tuvaletin içinden kedi sesi duyan işletme sahibi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Boruda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı İZLE

2 SAAT BOYUNCA TER DÖKTÜLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedi sesinin tuvalet gider borusunun içinden geldiğini belirledi. Kediyi kurtarmak için AFAD’dan da yardım isteyen ekipler, ikinci katın tuvaletinde bulunan boruyu kırıp daha sonra kamera yardımıyla kedinin sıkıştığı yeri tespit etti. 3’üncü kattan birinci katın tuvaletine kadar düşen kediyi kurtarmak için 2 saatlik mücadele veren ekipler, hilti ile betonu kırıp gider borusunun içinde sıkışan yavru kediyi canlı olarak çıkardı.

Yavru kedi tuvaletin gider borusundan çıkarıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yavru kediyi yetiştirmek için zamanla yarışan ekipler, borunun içinde ıslanarak üşüyen kediyi itfaiye aracının klimasıyla ısıttı. Acil serviste ilk tedavisi yapılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yavru kedi tuvaletin gider borusundan çıkarıldı

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