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Yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü

İstanbul Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

DHA | 13.06.2019 - 02:25..
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İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti.

Yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü

KENDİYE SUNİ TENEFFÜS

Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı.

Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

Yavru kediyi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü VİDEO

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