Yavru köpekleri petrol kuyusundan çocuklar kurtardı

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.
Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.
Petrol atık kuyusuna düşen köpeği çocuklar kurtardı VİDEO
KUYUYA SARKITIP KURTARDILAR
Çocuklar, aralarından birini kuyuya sarkıtarak yavru köpekleri çıkardı.
TEMİZLEYİP DOĞAL YAŞAMLARINA BIRAKTILAR
Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.