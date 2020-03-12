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Yavru köpekleri petrol kuyusundan çocuklar kurtardı

Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpek çocuklar tarafından kurtarılarak temizlendi.

DHA | 12.03.2020 - 15:29..
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Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.

Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.

Petrol atık kuyusuna düşen köpeği çocuklar kurtardı VİDEO

KUYUYA SARKITIP KURTARDILAR

Çocuklar, aralarından birini kuyuya sarkıtarak yavru köpekleri çıkardı.

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı -2

TEMİZLEYİP DOĞAL YAŞAMLARINA BIRAKTILAR

Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı -1

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı -3

Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri çocuklar kurtardı -4

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