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8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri

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1 Muğla'da Mart ayında deniz keyfi Bodrumlular, sıcak havayı fırsat bilip sahillere akın etti. Kimi güneşlendi kimi denize girdi.

2 İspanya'da korona nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e çıktı İspanya'da koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2.140'tan 2.968'e yükseldi.

3 Mustafa Cengiz'den koronavirüs uyarısı Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

4 Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin detaylar Eski İngiliz istihbarat görevlisinin ölümüyle ilgili düşme anı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda yer verildi.

5 Yavru köpekleri petrol kuyusundan çocuklar kurtardı Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpek çocuklar tarafından kurtarılarak temizlendi.

6 Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçılara yakın takip Vatandaşların, ürünlerdeki fahiş fiyat artışını VİMER-189 ihbar hattına iletebileceği bildirildi.